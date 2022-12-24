مى سليم… تطرح أحدث أغانيها “احنا كبنات “.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - طرحت مي سليم أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “إحنا كبنات”، على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وجميع المتاجر الموسيقية الالكترونية.

أغنية “إحنا كبنات” كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدى.

يذكر أن آخر أعمال مى سليم كان مسلسل “دنيا تانية” للنجمة ليلى علوي، وشارك في بطولته نورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.