نور اللبنانيه… تبهر المتابعين بجمالها وأنوثتها فى أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نور جمهورها أحدث جلسة تصوير قامت بها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام.

وظهرت نور بالصور بإطلالة متميزة، حيث ارتدت قميصا باللون الفوشيا، من الخامة الحرير الناعمة، وبنطلون جينز باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الكامل الذي زاد من جمالها وتألقها، وحرصت على عدم ارتداء أي إكسسوارات، وعلقت على الصور قائلة: عيد ميلاد مجيد، بارك الله في عائلاتكم”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع إطلالة الفنانة نور، حيث حصدت الصور ما يزيد عن ٣ آلاف تفاعل في أقل من ربع ساعة من وقت نشر الصور، كما علق الكثير من متابعيها متمنين لها السعادة والنجاح في السنة الجديدة.