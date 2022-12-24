مى عمر… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار من دبى احتفالا براس السنه.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة جديدة لها من دبي بالإمارات العربية المتحدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام.

وظهرت مي بالصور بإطلالة ملفتة حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الفوشيا، وحملت حقيبة صغيرة باللون الأسود، كما اعتمدت على المكياج الهادئ الذي يبرز جمالها وملامحها الرقيقة، وحرصت على ترك شعرها ينسدل على ظهرها دون ربطه.

وعلقت على الصور قائلة: “بدأت عطلة عيد الميلاد الخاصة بي، عيد ميلاد مجيد للجميع”.

وتشارك مؤخرا الفنانة مي عمر في بطولة فيلم “تحت تهديد السلاح”، رفقة الفنان حسن الرداد، ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.