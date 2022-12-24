ميرهان حسين… تخطف الأنظار بملابس الكريسماس احتفالا براس السنه.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة ميرهان حسين أنظار جمهورها ومتابعيها بعد أن شاركتهم مجموعة صور لها أثناء احتفالها بالكريسماس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بمجموعة صور لها أثناء احتفالها بالكريسماس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وحلت الفنانة ميرهان حسين ضيفة على برنامج سهرانين الذي يُعرض عبر قناة أون تي في ويقدمه الفنان أمير كرارة، وتحدثت ميرهان عن طفولتها، كما كشفت كواليس تصوير مسلسل حواري بوخاريست، كما كشفت عن المطرب المُفضل لها.