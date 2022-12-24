اليسا… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير احتفالات بالكريسماس.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا أحدث جلسة تصوير لها احتفالا بالكريسماس عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام.

وظهرت إليسا بإطلالة أنيقة بفستان باللون الأسود وكتبت إليسا قائلة: “عيد ميلاد مجيد وعطلات سعيدة للجميع نأمل أن كل ما تريده لعيد الميلاد يحدث بالفعل ولا تنسى أنه موسم المعجزات”.

وكانت إليسا قد طرحت كليب لأغنيتها الجديدة “أنا وبس”، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.