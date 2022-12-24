جميلة الجميلات هيفاء وهبي تتألق بإطلالة جريئة بفستان باللون الاحمر يخطف الانظار.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة احتفالات رأس السنة “الكريسماس”.

ونشرت هيفاء، صورًا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت هيفاء، في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا من اللون الأحمر، وعلقت: “عيد ميلاد مجيد للكل، استمتع بعطلتك”.

وعلق الفنان محمد ثروت، على الصور، قائلًا: “يا بختك ياسانتا، القمر قاله، يا صيع”.

وطرحت هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها “تيجي” على قناتها بموقع “يوتيوب”.

يذكر أن، هيفاء وهبي استأنفت مؤخرا تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد “رمسيس باريس”.