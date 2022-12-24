نسرين طافش… تتألق بإطلالة جريئة باللون الاحمر تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، وتحديدا عبر خاصية الاستوري بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس.

وظهرت بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان قصير باللون الأحمر، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تبرز جمالها، مما حازت على إعجاب متابعيها.

تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم «في القلب»؛ الذي انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالي، إنجي كيوان وتوني ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسي.