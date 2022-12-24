لطيفه… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة لطيفة متابعيها فيديو جديد لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة لطيفة عبر إلانستجرام

وظهرت بإطلالة كلاسيكية مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان لونه أحمر غامق يليق بجاملها الساحر ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

ويذكر أن حصلت النجمة العربية لطيفة على تكريم مجلة vogue arabia، كأفضل مطربة ملهمة في الوطن العربي للأجيال القادمة في مجال الغناء، وهي نفس الجائزة التي حصلت عليها النجمة نبيلة عبيد في نفس الحفل عن مجال التمثيل، واللبنانية جورجينا رزق ملكة جمال الكون، كأحد أبرز الملهمات في الوطن العربي.