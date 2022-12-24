كارولين عزمى… بإطلالة جريئة وفستان قصير تشعل الانستجرام فى أحدث ظهور والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة الشابة كارولين عزمي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها ارتدت خلاله فستانا قصيرا.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “جميلة”، “القمر”، “أحلى كارولين”، “قمر 2023″، “أحلى واحدة”.

وتنتظر كارولين عزمي، عرض حكاية “لسه في أمل” من مسلسل”في كل أسبوع حكاية” التي تتكون من 5 حلقات، وهي تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبدالسلام.