جنا عمرو دياب تستفز الجمهور بفستان جري وحركات إيحاءات في أحدث ظهور.. فيديو

فنون - كتب سعد محمود في السبت 24 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - شاركت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور ومقاطع فيديو حديثة وجريئة لها.

واطلت جنا عمرو دياب في الصور والمقاطع، برفقة عدد من أصدقائها وصديقاتها، وهي ترتدي في بعضها فستان مفتوح من منطقتي الصدر والبطن.

وقامت ابنة الفنان المصري، بحركات إغراء وايحاءات فاضحة، منها إخراج لسانها واحتضان احد أصدقائها من ساقه وهو واقفا جوارها.

وعلقت الشابة المصرية المثيرة للجدل على الصور ومقاطع الفيديو الحديثة كاتبة: "بصراحة كان علي قضاء وقت ممتع.. شكرا لك".

واختارت ابنة عمرو دياب تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، مع مكياج صاخب مرتكزًا على الألوان الترابية المتناسقة مع اطلالتها وبشرتها.

وتعرضت جنا، بعد نشرها الصور والمقاطع لهجوم حاد من قبل العديد من متابعيها، الذين وصفوا الإطلالة بالفاضحة والمستفزة.

واشتهرت جنا عمرو دياب، بإطلالاتها المثيرة للجدل التي تنشرها بشكل متواصل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وبقية حساباتها في السوشيال ميديا.

يذكر أن عمرو دياب تعاون مع ابنته جنا في دويتو، حمل اسم “جميلة”، من ألبوم "سهران" الذي أصدره العام الماضي، حيث شاركت جنا في الأغنية كمطربة وملحنة.

ولحنت جانا عمرو دياب الأغنية بالمشاركة مع بلال سرور، وكتبها الأغنية الشاعر شادي نور وتوزيع طارق مدكور، وغنت فيها ابنه عمرو مقطع باللغة الإنجليزية.

وتضمن ألبوم “سهران”، 12 أغنية جديدة، تعاون فيه الفنان عمرو دياب، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.