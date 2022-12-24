شاهد .. السعودية فوز العتيبي ترتدي شورت قصير وترقص أمام زوجها وتثير ضجة

فنون - كتب سعد محمود في السبت 24 ديسمبر 2022 08:36 مساءً - عادت مشهورة مواقع التواصل السعودية فوز العتيبي لإثارة الجدل من جديد،

وهذه المرة من خلال الرقص لزوجها ​أحمد السالم​، وتقبيله بجرأة أمام الكاميرا رقص وقبلات بين فوز العتيبي وزوجها

وظهرت فوز العتيبي بفيديو نشرته عبر (سناب شات)، وهي ترتدي شورت قصير، وترقص أمام زوجها الذي يجلس على الأريكة ويعزف على العود.

وتقترب فوز العتيبي من زوجها كأنها ستُقبله، لكنها بدلاً من ذلك تضغط على أنفه، ما تسبب له بالألم، فقامت بالاقتراب منه وتقبيله تخفيفاً عنه.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين المغردين الذين عبر معظمهم عن رفضهم لتصرفات فوز العتيبي وزوجها، وجاء في التعليقات: (فوز وهند وغيرهم والله اني اتقطع على اقربائهم من الدرجة الاولى تخيل تربي وتكبر وبالاخير تضيع من بين يدينك وليتها تروح بسلامتها لا تشتهر وتذلك يوم بعد يوم حتى لو انك تبريت منها سيرتها بتكون على كل لسان وراح يجيبون طاريك حتى لو مالك علاقة).

وتساءل آخر: (الحين هذي تصرفات طبيعيه بين اي اثنين يحبون بعض كلنا نسويها بس هي ليش تصور وتنشر مدري).

بينما خمن آخر أن زوجها يرفض تصرفاتها لكنه مضطر للتعايش بسبب المؤخر، وكتب في تعليقه: (لما يكون المؤخر نص مليون وتضطر تتعايش).

واتهم آخرون فوز العتيبي بمحاولة حصد المزيد من المشاهدات عبر إثارة الجدل، فكتبت مغردة: (اللهم لك والشكر هذا طغت على هند القحطاني باقي تصور بغرفة النوم مع زوجها كله عشان الشهره والفلورز عجبي).

ووافقها آخر الرأي قائلاً: (اللعبة ذي كل ماقلو المتابعين افهمناها).

بينما رفض آخر أن يُذكر اسم قبيلة العتيبي بهذه الطريقة، وقال: (يكرمون والله العتبان).

وأيده آخر وكتب: (لاتكتبون العتيبي العتبان براءه منهم).

وأخيراً تساءل أحدهم عن دور القانون في ضبط هذه التصرفات، وكتب: (مافيه قانون يحاسبهم خدش الحياء العام والذوق؟).