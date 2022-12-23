مايان السيد… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها بعض الصور الجديدة لها، من أحدث جلسة تصوير قامت بها، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت مايان الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، وظهرت خلاله ببدلة كات باللون الأسود، وغطاء رأس بنفس اللون، كما اكتفت من الإكسسوارات بارتداء حلق وخاتم رقيق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الهادئ الذي تماشى مع إطلالتها بشكل كبير.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور الفنانة مايان السيد، وعلق الكثير من متابعيها واصفين مدى جمالها ورشاقتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مايان السيد مشاركتها في بطولة فيلم “هاشتاج جوزني” رفقة الفنان أمير المصري ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.