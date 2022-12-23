نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رانيا يوسف… تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت النجمة رانيا يوسف مجموعة من الصور التي خضعت لها بعدسة أحمد كارم، واختارت فيها فستان أحمر اللون مزود بـCape من التول من تصميم تويا كوتور، ونسقت لها الإطلالة الاستايلست ساندرا منصور.

ومن ناحية أخرى، تنتظر رانيا يوسف عرض أحدث أعمالها مسلسل “عالم تاني” في 28 ديسمبر الجاري، عبر شاشة قناة “النهار”.



ومسلسل “عالم تاني” كان من المفترض أن يعرض في رمضان 2022، لكن تم تأجيله ليعرض خارج الموسم الرمضاني، ويشاركها البطولة فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.



على جانب آخر، تحدثت رانيا يوسف عن مسرحية “قمر الغجر” التي تعيدها للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب 20 عاما.

وقالت رانيا يوسف خلال لقاء في برنامج The Insider بالعربي: الموضوع حلو ومعمول بشكل استعراضي غنائي وشكله هيبقى لطيف، هغني وهنعمل استعراض، مش غنى طرب هو غناء استعراضي بيخدم العمل وبيكون أسهل بكتير.

ومسرحية “قمر الغجر” كتابة وإخراج د. عمرو دوارة، عن مسرحية “قمر بنت الغجر” للكاتب محمود مكي.

وتدور أحداث المسرحية على‮ ‬شاطئ أحد المصايف الساحلية، حيث‮ ‬يجتمع عدد من الأشخاص من طبقات مختلفة من صيادين وغجر وعدد من المصيفين مع رحلة طلاب جامعية،‮ ‬ويقع “سمير” أحد الطلاب في حب “قمر” الغجرية قارئة الودع.

أكدت الفنانة رانيا يوسف أن عام 2022 كان مميزا بالنسبة لها على المستوى الحياتي والعملي، وأن أفضل ما فيها عودة الصداقة بينها والفنانة غادة عبد الرازق.

وقالت: أنا وغادة ولاد حلال وعندنا أصل ونقدر التجربة الحياتية لكل واحدة منا، جدعة شخصية نادرة في الزمن ده، راجعنا نفسنا في الفعل ورد الفعل واكتشفنا أننا كنا صغيرين في التوقيت.

يذكر أن رانيا يوسف تشارك في بطولة فيلم “التاروت” مع الفنانة سمية الخشاب والفنانة ناهد السباعي، وفيلم “ملك” تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.

وكان آخر أعمال رانيا يوسف كان مسلسل “شارع 9” وعرض عبر قناة “المحور”.

و”شارع 9″ بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الأتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، توزيع كيان ميديا برودكشن للموزع اكرم منصور، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.