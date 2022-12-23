نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حلقة ميرهان حسين مع إسعاد يونس تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتتخطي 3 مليون مشاهدة .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل



ابو ظبي - احمد الجزار - تخطي فيديو الفنانة ميرهان حسين، في صاحبة السعادة مع إسعاد يونس ٢ مليون مشاهدة خلال يومين من طرح الحلقة وذلك بعد تقليدها للنجمة نبيلة عبيد واشاد الجمهور بموهبتها.

حيث حلت الفنانة ميرهان حسين ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، حيث تحدثت عن موهبتها في تقليد الفنانات، بالإضافة إلى حديثها عن أعمالها الفنية الجديدة ومشوارها الفني.

فى سياق متصل، تصور الفنانة ميرهان حسين حاليا المشاهد الأخيرة في مسلسل “مشوار الونش” مع النجم محمد رجب، بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة، حيث تنتهى ميرهان من دورها نهاية شهر ديسمبرالجارى اذ يتبقى لها أسبوع تصوير فقط.

وتجسد ميرهان حسين في أحداث العمل شخصية “نوارة” الفتاة الشعبية التي تعمل في محل بيع ملابس حريمى، وكشفت الحلقة الثانية من العمل عن زواجها العرفى من حسن الونش (محمد رجب) بعدما تعرف عليها في مكتب صدقه المحامى (صلاح)، وبدأت نواره في ملاعبة حسن بارسال له عقد الزواج العرفى بينهما رغم أن حسن أكد لصديقه على تخلصه من هذا العقد ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة أحداث مثيرة حول هذه القصة.

وفى سياق آخر، تشارك ميرهان حسين في فيلم “اتنين للإيجار” مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتقدم ميرهان خلال الأحداث أغنية بعنوان “كلمتين وبس”، والعمل تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث.