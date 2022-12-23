أبرز اطلالات النجمات باللون الاحمر في احتفالات راس السنه.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - #مشاهير العرب

يعد الأحمر لون الاحتفال بنهاية العام والاستعداد لعام جديد، وعادة تختاره النجمات للتألق به في حفلات موسم الأعياد.

لذا اخترنا لكِ أحدث ظهور للنجمات باللون الأحمر، لتقتبسي منهن أثناء سهرة رأس السنة.

إطلالات حمراء بتوقيع النجمات:

سيرين عبدالنور

في أحدث ظهور لها، اختارت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور إطلالة حمراء براقة بتوقيع “دولتشي أند غابانا”، حيث اختارت فستاناً أنيقاً بتصميم بسيط، لكنه يعتمد على القماش اللامع باللون الأحمر.

بلقيس فتحي

يعد اللون الأحمر من مفضلات النجمة بلقيس فتحي، حيث اختارت فستاناً أنيقاً بتصميم مستقيم باللون الأحمر المرصع بالفصوص اللامعة في آخرة حفلاتها.

نانسي عجرم

واحدة من أجمل إطلالات النجمة اللبنانية نانسي عجرم، هي الجمبسوت الأحمر البراق الذي اختارته في ظهور حديث لها، بدلاً من الفستان التقليدي، وكشف عن قوامها الممشوق.

ياسمين صبري

كذلك النجمة المصرية الشابة، ياسمين صبري، تفضل اللون الأحمر في العديد من إطلالتها، ففي إحدى فعاليات دار كارتييه للمجوهرات، تألقت ياسمين بفستان أحمر بتصميم أنيق، حيث جاء طويلاً وملتفاً على الخصر مع فتحة عالية في الجانب الأيمن من الفستان.

هيفاء وهبي

احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بموسم أعياد الميلاد واستقبال العام الجديد، بإطلالة أنيقة، إذ اختارت فستاناً قصيراً باللون الأحمر، ونسقت معه جورباً طويلاً من نفس اللون وكذلك الحذاء ذو الكعب العالي.