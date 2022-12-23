القشطة صافيناز تقوم بحركات مثيرة في وصلة رقص فاضحة – شاهد الفيديو قبل الحذف

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 23 ديسمبر 2022 08:26 صباحاً - نشرت صافيناز في الساعات الماضية فيديو أحدثت من خلاله بلبلة بين المتابعين بعد أن ظهرت وهي تقوم بحركات راقصة إعتبرها البعض فاضحة ومثيرة.

وظهرت صافيناز ببدلة رقص مكشوفة وفريدة في التصميم، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.

وكانت صافيناز قد أحبت مؤخراُ أن تغير من إطلالتها وتعتني بجمالها لتكسر الروتين، فاختارت تغيير لون شعرها.

وتواجدت صافيناز لدى أحد صالونات التجميل،

حيث انتقت أن تصبغ شعرها باللون الأرجواني، الذي أضاف إلى لون بشرتها البيضاء وعينيها الخضراوين بريقاً وتألقاً، كما اعتمدت تسريحة الـ”Wavy” وضفائر صغيرة في النصف الأيسر من مفترق شعرها، وقصرت قليلاً منه، وأبدى المتابعون إعجابهم باللوك الجديد.



