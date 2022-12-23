جنات … بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة جنات متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة جنات

وظهرت الفنانة جنات بإطلالة مثيرة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان لونه أصفر طويل يليق بجاملها الساحر ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

ويذكر أن أعربت المطربة المغربية جنات، عن سعادتها بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب المغرب في مونديال كأس العالم، وصعوده للدور نصف النهائي بعد تغلبه على منتخب البرتغال.