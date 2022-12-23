نيكول سعفان… بإطلالة جريئة وفستان قصير تخطف الأنظار مع المخرج طارق العريان.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت عارضة الأزياء نيكول سعفان صورا جديدة مع جمهورها ومعجبيها عبر حسابها بموقع إنستجرام، موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة.

احتفالا بالكريسماس بصحبة المخرج طارق العريان.

وظهرت خلالها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان قصيرة لامع باللون الأبيض صيحة الكاب.

ونسقت معهما مجوهرات مكونه من حلق وخاتم، تركت شعرها منسدلا للخلف على كتفها.

ومن الناحية الجمالية اختارت مكياج متناسق مع إطلالتها بدرجات النيود.

وجاءت إطلالة طارق العريان كلاسيك مكونه من جاكت أسود طويل ونسق معها حذاء باللون الأسود وأختار أن يكون القميص بنفس لون الإطلالة السوداء.