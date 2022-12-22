ليلى علوي… فى وصلة رقص مع محمد منير على أنغام “على صوتك”.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الممثلة ليلى علوي على الصعود إلى خشبة مسرح حفل المطرب محمد منير، الذي أحياه في سفح الأهرامات، وألهبت الأجواء بالرقص مع الكينج منير.

علوي أصرت على مشاركة منير الرقص والغناء على أنغام أشهر أغانيه “علّي صوتك بالغنا” وسط تصفيق الجمهور، وشاركت ليلى علوي مقطع الفيديو الذي يجمعها بالكيج عبر حسابها في إنستجرام، وأرفقته بتعليق: “من حفل الكريسماس مع الكينج محمد منير.. علي صوتك بالغناء”.

وحرص على حضور حفل الكينج، بجانب ليلى علوي، كل من إلهام شاهين، وهالة صدقي، وبوسي شلبي، وإنجي علي، وعمرو يوسف، وهاني رمزي.