بوسى… تطرح أغنيتها الجديدة “ارقص معايا” .. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - طرحت المطربة بوسي أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «أرقص معايا» على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية، وذلك بعد غياب طويل عقب أزمة زواجها الأخيرة من هشام ربيع والجدل الذي حدث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الأغنية من كلمات هاني عبدالكريم ، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، وتخطت الأغنية خلال الساعات القليلة، 5 ألف مشاهدات، على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

تقول كلمات الأغنية:

اسكت وارقص معايا خلي عنيك جوه عيني

وماتتكلمش خالص في اللي مابينك وبيني

قول اللي ماقولتهوش باحساسك وبس

ماتشوفش غيري ناس وماتبطلش رقص

حبيبي الدنيا حلوة والدنيا الاحلى جاية

مانت مسلملي قلبك وانا امنتك عليا

والعالم الليلة دي بقى ملك ليك وليا

اسكت وانسى الكلام وف حضنك بس سيبني

خليني احس حبك من غير ماتقول حاببني

قول اللي ماقولتهوش باحساسك وبس

ماتشوفش غيري ناس وماتبطلش رقص