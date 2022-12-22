ناديه الجندي… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار كأنها شابة في العشرين.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نادية الجندي، جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على موقع الصور انستجرام.

وظهرت نادية الجندي، مرتديه جيب باللون الأبيض لتكشف عن جمالها وأناقتها، ونسقت معها توب مكشوف البطن باللون الأبيض أيضاً ليبرز جمالها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي، مسلسل “سكر زيادة”، وجسدت فيه شخصية عصمت زكي، والذي عُرض في 24 أبريل 2022، وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال ذات ال 30 حلقة.

وشارك في بطولة المسلسل كلًا من: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.