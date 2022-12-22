الفنانة لميس خان تنافس رانيا يوسف بالاسود الشفاف تبين مفاتنها ومتابع: صاروخ ارض جو

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 22 ديسمبر 2022 22:21 مساءً - نشرت الفنانة السورية وعارضة الأزياء لميس خان مقطع فيديو مثير للجدل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت لميس في الفيديو بملابس تبين مفاتن جسدها وكانت ترقص على أنغام أغنية شعبي لمؤدي المهرجانات الذي يدعى “عنبة” وعلقت على الصورة قائلة: “غيرنا النشاطات بقينا نطير طيارات”.

وتلقت هجوم و أنتقادات من متابعيها وكان من أبرزهم أن أحد المتابعين علق على الفيديو قائلاً: “هتحصلي موده وبقيت أخواتك اللي شبهك متخافيش

لميس خان هي مطربة سورية وممثلة مواليد دمشق تألقت المطربة السورية لميس خان في مسابقة ملكة جمال العرب التى أقيمت في أحد فنادق مدينة نصر بالقاهرة مساء الأحد لاختيار الفتاة الممثلة لمصر في مهرجان شرم الشيخ . شاركت عام 2017م تصبح على خير بطولة تامر حسني.

https://www.instagram.com/reel/CJtt6F2lzkn/?igshid=YmMyMTA2M2Y