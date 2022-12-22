نميمة الفن: القشطة سما المصري في وضع جنسي داخل غرفه النوم ومتابع: غلبتي صافيناز

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 22 ديسمبر 2022 07:26 مساءً - اشعلت الفنانه سما المصري حماس الشباب والمراهقين بعد قيامها بوصله رقص دامت لاكثر من ساعه كامله داخل غرفه النوم ظهرت الفنانه الكبيره سامح المصري وهي تقوم بتغيير ملابسها بالكامل

اظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول بسبب ما قامت بنشره عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك من اجل البحث عن الشهره هل هو التفاصيل..

تصدرت الفنانه سما المصري والسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد فيديو ممنوع من العرض لها وتقوم بوصل رقص وقامت بكشف المحظور امام الكاميرا شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف..