نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الصلح خير.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل خلافها مع غادة عبد الرازق .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - جددت الفنانة رانيا يوسف علاقاتها مع زميلاتها من المسلسل الشهير “عائلة الحاج متولي” للنجم الراحل نور الشريف بعد نحو 21 سنة على عرض المسلسل.

كشفت الفنانة رانيا يوسف تفاصيل صلحها مع الفنانة غادة عبد الرازق، بعد سنوات من الخلافات التى نشبت بسبب فيلمهما “ريكلام” عام 2012 وهو العمل الذي سبب أزمة بين الثنائي وخلاف دام لسنوات، وذلك بعد تصريحات متبادلة بين الاثنتين عقب عرض الفيلم.

أكدت الفنانة رانيا يوسف أن عام 2022 كان مميزا بالنسبة لها على المستوى الحياتي والعملي، وأن أفضل ما فيها عودة الصداقة بينها والفنانة غادة عبدالرازق.

وأضاف في تصريحات لبرنامج إنسايدر: “بعد فترة طويلة طالتها مشاكل تم الصلح مع غادة عبد الرازق” موضحة أنها تحترمها كإنسانة وفنانة موهوبة وإنها حرصت على الاطمئنان عليها عقب انفصالها عن زوجها خلال الأيام الماضية.

وتابعت: “أنا وغادة ولاد حلال وعندنا أصل ونقدر التجربة الحياتية لكل واحدة منا، جدعة شخصية نادرة في الزمن ده، راجعنا نفسنا في الفعل ورد الفعل واكتشفنا أننا كنا صغيرين في التوقيت”.