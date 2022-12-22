انجى وجدان… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة إنجي وجدان لجلسة تصوير جديدة احتفالا بأعياد الميلاد ، ظهرت خلاله بإطلالة كلاسيكية جذابة

وحظيت جلسه التصوير التي نشرتها الفنانة إنجي وجدان عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي على إعجاب متابعيها .

وفي سياق متصل حققت إنجي نجاحا كبيرا ببرنامج يلا نتكلم والذي يقدم محتوى هادف من خلال منح الآباء والأمهات نصائح تربوية حول كيفية التعامل مع أبنائهم، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الدراما والخبراء المتخصصين

يتكون برنامج “يلا نتكلم” من ست حلقات مختلفة، وتصل مدة كل حلقة نحو 20 دقيقة، ويقوم ببطولته سامح حسين، إنجي وجدان، بمشاركة الخبيرة نهى أبوستة، خبيرة التربية والتغذية للأطفال، والتي ستقوم باستضافة عدد من الخبراء، وقادة الرأي لإجراء نقاشات تثقيفية حول موضوع الحلقة، وفريق العمل يتكون من المخرج تامر عشري، والسيناريست عزت أمين، والمنتج مصطفى متولي.