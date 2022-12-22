رنا رئيس… تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة رنا رئيس صورا لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” شاركت بها جمهورها ومحبيها بإطلالة مبهجة، فارتدت الفنانة جاكت باللون البرتقالي اللامع خطف أنظار الجميع وشنطة بيضاء وبشعر مموج منسدل على كتفيها.

ويذكر أن آخر أعمال رنا رئيس جاءت بمشاركتها في بطولة مسلسل “موضوع عائلي جدًا” وبطولة إلى جانبها الفنان ماجد الكدواني، ومحمد شاهين، وطه دسوقي وسما إبراهيم ومحمد رضوان، ونور، محمد شاهين، إيناس كامل، و يحل علي المسلسل عدد من الفنانين كضيوف شرف من بينهم شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي ونور وسامح جمال وإخراج أحمد الجندي.