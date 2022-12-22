غادة عبدالرازق… تثير الجدل بإطلالة جريئة تخطف الأنظار والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانة غادة عبد الرازق بنشر صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت غادة عبد الرازق في الصور التي شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـ إطلالة كلاسيكية سوداء، حيث ارتدت جيبة قصيرة باللون الأسود، وعليها بلوزة باللون الأسود وجاكت بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية وضعت غادة عبد الرازق بعض لمسات المكياج البسيطة، وربطت شعرها كعادتها في جلسات التصوير السابقة، لأعلى.

جدير بالذكر، أنه تعيش غادة عبد الرازق حالة من النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتشار خبر طلاقها من زوجها الـ 12 مدير التصوير هيثم زنيتا بعد زواج دام لما يقرب من عامين ونصف العام، وأكدت غادة عبد الرازق هذا الطلاق من خلال حذف جميع صورها التي جمعتها بطليقها قبل الانفصال عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.