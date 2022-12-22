هدى الاتربي… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هدى الإتربي صور لها من العاصمة الفرنسية باريس على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وظهرت هدى بإطلالة جذابة مرتديه “توب” باللون البيج وشورت جلد قصير ونظارة باللون الأسود أظهر قوامها الممشوق، وبشعر انسيابي منسدل على ظهرها لفت أنظار الجميع.

وعلق المتابعون على الصور معجبين بجمالها، بعد أن أثارت الجدل خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي بصورة لها تبين أنها قامت بأحد عمليات التجميل لظهورها بملامح مختلفة.

وعلقت هدى فى تصريحات صحفية: “لم أخضع لأي عمليات تجميل، وممكن الجمهور يكون حس باختلاف في شكلي بسبب إن المكياج مختلف عن كل مرة”.