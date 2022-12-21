درة … بإطلالة ساحرة تغازل متابعيها فى أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة درة متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة الفنانة درة

وظهرت الفنانة درة بإطلالة كلاسيكية مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان لونه أسود يليق بجاملها الساحر ومن الناحية الجمالية واضعة ميك اب رقيق.