نميمة الفن: عشيق نادين نجيم يضربها على مؤخرتها : فيديو مخل على البحر ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الاربعاء 21 ديسمبر 2022 10:13مساءً - عبرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن شدة غضبها واستيائها من تداول مقطع فيديو لها تم تصويره دون علمها في أحد الأماكن، حيث ظهرت فيه تحتضن شخصًا غير معروف.

وشاركت نادين نسيب نجيم الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلقت عليه، قائلًا : «يلي عم حاول يستهبل ويصور على أساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي وما حدا خصه ومن هلا بقلكم لعبوا غيرها وجربوا حظكم مرة أخرى، يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس».

وتابعت: «كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامات الناس ! صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة وحتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هل الشي ما بيعني إنكم تستغلوني لنية بشعة».

وأضافت نادين نسيب نجيم: «وبعدكم مفكرين أنه بهل الطريقة بخسر ولادي! وبتتمنولي اخسرن تفه على تربيتكم وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لأنه بالقانون وبرا القانون أنا امرأة مطلقة حرة وبحقلي عيش وحب واتزوج. خلصنا بقا منكم! عيب عليكم».