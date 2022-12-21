سميرة سعيد… تتألق بإطلالة ساحرة على المسرح في أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سميرة سعيد متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أحدث ظهور لسميرة سعيد

وظهرت الفنانة سميرة سعيد على المسرح وهي تغني، مرتدية جمبسوت سهرة لامع لونه أسود يليق بجاملها الساحر ومن الناحية الجمالية واضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

أغنية يامي

كسرت أغنية “يامي” للفنانة سميرة سعيد حاجز المليون مشاهدة، بعد 5 أيام فقط من طرحها وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بسبب تنوع كلماتها ولحنها المميزة بالإضافة إلى بصمة الديفا البراقة في أي عمل فني لها، فالأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب.