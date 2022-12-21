جميلة الجميلات مى عمر… تخطف القلوب بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مي عمر صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مي عمر في الصور وهي ترتدي بليزر اسود جلد وجيب قصيرة ، وشعرها المنسدل على الاكتاف .

يذكر أن اخر أعمال مى عمر مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.