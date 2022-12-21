منه فضالي… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام”.

إطلالة الفنانة منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة رقيقة وناعمة حيث كانت تىتدي قميص أبيض اللون بأكمام وفوقه بلوزة بيج بأكمام قصيرة هاف أستومك وبنطلون أسود اللون وحزام وشنطة باللون الأسود، كما استخدمت مجموعة من الاكسسوارات الرقيقة التي تعطي لإطلالتها شكل مختلف، واختارات ان تترك شعرها القصير منسدلا، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على استخدام المكياج الهادئ الذي يبرز جمالها ورقة ملامحها.