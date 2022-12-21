ياسمين الخطيب… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ياسمين الخطيب، مرتديه بنطال أنيق ولافت باللون الرمادي الفاتح، ونسقت معه بلوفر بسيط وناعم باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.