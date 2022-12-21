القشطة لاميتا فرنجيه تتألق بإطلالة جريئة كشفت فيها عن صدرها العارم ومتابع: احلى من سما المصري .. شاهد الان

نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لاميتا فرنجيه… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة لاميتا فرنجية متابعيها بمجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
إطلالة لاميتا فرنجية
وظهرت الفنانة لاميتالفرنجية بإطلالة شبابية مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستانب لونه فوشيا وواضعة ميك أب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.