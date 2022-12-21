ايتن عامر… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار من دبى فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة أيتن عامر

وظهرت أيتن وهي ترتدي فستان بيلمع باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة الشعر الويفي، وتركت شعرها مسندلًا.

شاركت الفنانة أيتن عامر في العديد من الأعمال، ومن أخر أعمالها:

فيلم “عنبر 6” ولكن لم يتم عرضه بعد، ويكون الفيلم بطولة كل من: الفنانة صبا مبارك، والفنانة فاطمة الصفي، والفنانة أيتن عامر، والفنانة رنين مطر، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج علي العلي وتأليف دعاء عبدالوهاب.