هيفاء وهبي… بإطلالة جريئة وفستان احمر تستعد لاحتفالات راس السنه.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة هيفاء وهبى بمناسبة رأس السنة على طريقتها الخاصة.

وخضعت هيفاء وهبى لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”.

وجاءت هيفاء وهبى فى الصور بجانب شجرة “الكريسماس” وكانت بإطلالة جذابة نالت بها إعجاب متابعيها، وعلقت قائلة: “اقتراب الكريسماس”.

وظهرت هيفاء وهى تستعد لاستقبال الكريسماس بالملابس الخاصة به، حيث ارتدات فستان أحمر قصير وشراب وحذاء باللون الأحمر وجاكيت باللون الأخضر، وشعرها منسدلا على ظهرها باللون الأحمر الداكن.