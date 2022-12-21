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اجمل اطلالات درة… وأكثرها جراءة تخطف قلوب المتابعين.. .. شاهد الان

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فساتين خطوبة من وحي درة زروق - الصورة من انستجرام درة

ابو ظبي - احمد الجزار - عادةً ما تلفت درة زروق الأنظار بفساتين السهرة الفخمة والمفعمة بالأنوثة والرقي التي تختارها، وتتسم الفساتين بالتنوع من حيث الموديلات والألوان، وبالتالي يمكن أن تكون مصدر الهام مثالي للعروس، وسوف نطلعك على اجمل فساتين درة يمكن أن تستوحي منها اطلالتك يوم الخطوبة.

فستان درة الوردي

تميل كثير من الفتيات لاختيار الفستان الوردي في يوم الخطوبة، فهو اللون الذي يرمز للأنوثة والرقة، وقد اعتمدته درة بتصميم ناعم وجذاب يناسب العروس.

By ياسمين ياسين

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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