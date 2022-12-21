اجمل اطلالات درة… وأكثرها جراءة تخطف قلوب المتابعين.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - عادةً ما تلفت درة زروق الأنظار بفساتين السهرة الفخمة والمفعمة بالأنوثة والرقي التي تختارها، وتتسم الفساتين بالتنوع من حيث الموديلات والألوان، وبالتالي يمكن أن تكون مصدر الهام مثالي للعروس، وسوف نطلعك على اجمل فساتين درة يمكن أن تستوحي منها اطلالتك يوم الخطوبة.

فستان درة الوردي

تميل كثير من الفتيات لاختيار الفستان الوردي في يوم الخطوبة، فهو اللون الذي يرمز للأنوثة والرقة، وقد اعتمدته درة بتصميم ناعم وجذاب يناسب العروس.