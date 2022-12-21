اتفرج .. نسرين طافش دلعت الشباب ونفسها بالأسود اللي ملوش زي

انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش دلعت الشباب ونفسها بالأسود اللي ملوش زيوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديد لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تجهيزها لاحتفال الكريسماس داخل منزلها، مرتدية ملابس من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة.

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا شريف شرقاوي.