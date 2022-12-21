انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تسحر عيون الشباب بظهور لا يخطر على البال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في الساحل الشمالي أثناء قضاء عطلتها الصيفية مرتدية فستان متعدد الألوان والذي كان يداعبه الهواء بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها.

وتتواجد الفنانة الاستعراضية خلال هذه الأيام في المملكة العربية السعودية للمشاركة في حدث ما وذلك حسبما أعلن عبر حسابها على انستجرام.