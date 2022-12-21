نجمة ستار اكاديمي إيمان العميري تستعرض منحنياتها بفستان فاضح وتخطف جمهور سما المصري

فنون - سعد محمود في الاربعاء 21 ديسمبر 2022 08:35 صباحاً - أطلت نجمة برنامج ستار اكاديمي، إيمان العميري، على جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور حديثة وجريئة، عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام.

ووثقت الصور النجمة التونسية إيمان العميري، مرتدية فستانا قصيرا باللون الاخضر، فصل مفاتنها وجسدها بوضوح ودقة.

كما قامت نجمة برنامج ستار اكاديمي في نسخته الخامسة، بإستعراض منحنياتها أمام الكاميرا بجرأة مبالغ فيها.

وأثارت إطلالة إيمان العميري، جدلا واسعا بين متابعيها، وأتهمها البعض بإستعراض مؤخرتها والقيام بإيحاءات جنسية، لكسب المزيد من المتابعين وإثارة الغرائز.

فيما عبر آخرون عن إعجابهم بجمال وانوثة وأناقة النجمة التونسية، وتغزلوا بها وبإطلالتها الجريئة.





