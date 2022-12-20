نسرين طافش…عود البطل بإطلالة جريئة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نسرين طافش صور لها على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جذابة باللون الأسود، مرتدية فستان أسود قصير وصندل من نفس لون الفستان وميكب جريئ أبرز جمال ملامحها بتسريحة شعر انسيابيه جعلت شعرها منسدل على كتفيها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نسرين طافش جاءت بمشاركتها في دراما رمضان الماضي بمسلسلها السوري “جوقة عزيزة” وشاركها في العمل الفنان سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، والعمل من تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.