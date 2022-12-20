كارول سماحه… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة صور من آخر ظهور لها.

ظهرت كارول سماحة وهي ترتدي اطلالة جذابة فارتدت فستان من اللون النبيتي طويل بفتحة من الساق واعتمدت أن يكون شعرها منسدلا واختارت الظهور بمكياج هادئ من الوان النود حتي يبرز ملامحها فقط

تفاعل عدد كبير من متابعي كارول سماحة مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعلقيات الإيجابية.

يذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة “مغرومة بمين”، وقدمتها باللون الرومانسي بالاشتراك مع المخرجة بتول عرفة.

قدمت كارول سماحه أيضا مؤخرا إجازة وهي كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان وإخراج بتول عرفه.

الجدير بالذكر أن كارول سماحة حصدت مؤخرًا جائزة نجمة الغناء اللبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية عن أغنية فوضى، من مهرجان “موريكس دور” في دورته الـ22 والذى يحمل عنوان “انهض يا لبنان”.