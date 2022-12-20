علياء كامل… تتحدى رانيا يوسف بفستان ضيق ومكشوف الصدر .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر مقاطع فيديو وصور جريئة للفنانة المصرية الشابة علياء كامل.

ووصفت إطلالات علياء كامل، بأنها تفوقت بها على الإطلالات الجريئة لمواطنتها الفنانة رانيا يوسف، من خلال توجيهها منحنياتها نحو الكاميرا وهي بملابس ضيقة ومكشوفة.

وكانت الفنانة علياء كامل، قد شاركت جمهورها ومتابعيها، بتلك الإطلالات، المتمثلة بمقاطع فيديو وصور إغراء جريئة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

وظهرت الفنانة المصرية، في إحدى الصور مرتدية فستان ضيق ملتصق بجسدها وقصير من عند الركبة، باللون الاصفر ، مكشوفة الصدر، بالإضافة إلى حذاء باللون الأصفر.

وتعمدت ملكة جمال العرب السابقة، بإبراز مناطق حساسة والقيام بحركات إغراء جريئة ومتعددة، من خلال هذه الإطلالات، التي شاركت بها جمهورها ومتابعيها.