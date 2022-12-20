بدون خجل او حياء .. الفنانة رانيا يوسف تعلن معاشرتها هذا الشخص بدون زواج

فنون - سعد محمود - الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 08:43 صباحاً -أعادت حسابات تنشط بنشر أخبار المشاهير، على منصات السوشيال ميديا، تداول تصريحات مثيرة للفنانة المصرية رانيا يوسف.

وجاءت تصريحات رانيا يوسف في مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية أجريت معها في وقت سابق، تحدثت خلالها عن تجربتها في الزواج ثلاث مرات.

وأثارت الفنانة المصرية حينها الجدل، بهذه التصريحات التلفزيونية الجريئة حول الزواج والمعاشرة الجنسية خارج إطار الزوجية.

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وأكدت رانيا يوسف أنها لن تكرر تجربة الزواج وأنها تحب أن تقيم علاقات عاطفية ومعاشرة مع الشخص الذي يبادلها الحب بدون زواج.

وقالت الفنانة المصرية انها لن تتزوج مجددا، وإذا وقعت في الحب ستكمل من دون زواج، مشيرة إلى أن الزواج بالنسبة لها تكوين أسرة، وهي الآن لديها ابنتان، ولا تحتاج إذا عاشت قصة حب جميلة أن تجعلها تفشل بالزواج قائلة “الجواز بيبوظ أي حب”.

وبررت رانيا يوسف رفضها للزواج بقولها: “الجواز بالنسبة ليا بيت وأسرة وعيال، وأنا عندي أطفال ولو فيه قصة حب حلوة هتبوظ بالجواز، والضغط اللي بيعمله الجواز بيبوظ الجواز، وبيبقى حب شكله تاني مش الحب الرومانسي، وبيكون حب عقلاني أوي أوي”.

وأكدت أنها لن تعبأ في حال غضب الرجال من تصريحاتها، فقالت:“الرجالة هيزعلوا.. ما يزعلوا.. هما كده كده بيهاجموني”.

ونصحت رانيا خلال لقائها في برنامج “ليلة الخميس” عبر قناة mbc مصر، الفتيات بالزواج بعد سن الـ30 لأن في هذا السن يكون الإنسان نضج، موضحة أنها تزوجت مرتين بعد هذا السن، وهي لم تكن تريد ذلك. مضيفة بإن المجتمعات العربية تجبر المرأة على الزواج، من أجل سمعتها.

يذكر ان رانيا يوسف تزوجت ثلاث مرات الاولى من مواطنها المنتج محمد مختار والذي ارتبطت به في بداية حياتها الفنية واستمرت معه حوالي 12 عامًا، وأنجبا ابنتيهما نانسي وياسمين.

وبعد طلاقها من “مختار” سرعان ما تزوجت رانيا يوسف من رجل الأعمال المصري كريم الشبراوي، ولم تدم هذه الزيجة سوى 4 أشهر فقط، بعدما جلبت لها الكثير من المشكلات والقضايا، ما دفعها للاعتراف بعدها بأنها كانت نادمة على الزواج من الشبراوي، بالرغم من قصة الحب التي جمعتهما وقتها.

وتزوجت رانيا يوسف للمرة الثالثة من رجل الأعمال طارق عزب، الذي طالما تحدثت عن سعادتها معه، واهتمامه ببنتيها وحبه لهما غير انهما انفصلا بعد زواج دام 6 أعوام.

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