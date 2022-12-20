هنا الزاهد… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هنا الزاهد صورًا لها، خلال تكريمها من مجلة دير جيست، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت هنا في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا من اللون الأسود.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “ملكة، قمر بحبك، رائعة، جمالو، أجمل هنا في الدنيا، ملكة جمال من يومك، أنا بحبك أوي، جميلة أوي، إية القمر دا ماشاء الله”.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل “أنا وهي” بطولة النجوم: أحمد حاتم، أشرف عبد الباقي، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.