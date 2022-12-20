مى عمر… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار من باريس .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة مي عمر لجلسة تصوير جديدة، خلال تواجدها في باريس، ونشرت صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت مي في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا قصيرًا.

وعلق المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر على الصور قائلًا: “برنسيسة”.

ومن ناحية أخرى يعُرض للفنانة مي عمر حاليًا في دور السينما فيلم “تحت تهديد السلاح”.

“تحت تهديد السلاح” تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

“تحت تهديد السلاح” بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.