بدون خجل .. البتاع ظهر كلة – فنانة سورية هتوريك اللي عمرك ما شفته

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة السورية فرح يوسف صورة وهي ترتدي مبلاس صيفية جريئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

ونالت الصورة في الساعات الأولى من نشرها أكثر من 15 ألف تفاعل وتعليق.

وانهالت التعليقات الإيجابية والانتقادات من جمهور الفنانة على الصورة بسبب ملابسها الجريئة التي تكشف قسما كبيرا من جسدها حيث ظهرت بفستان قصير جدا يكشف مفاتنها بشكل مغر أثار موجة من ردود الفعل.

ويذكر أن الفنانة فرح يوسف نشأت في مدينة طرطوس السورية وبدأت الغناء أمام الجمهور بالصدفة منذ سن السابعة. وكانت تدرس لأربع سنوات الطب البشري، ولم تكمل، ثم درست الأدب الإنجليزي قبل مشاركتها في برنامج “أراب آيدل” وكذلك درست سنة واحدة في المعهد العالي للموسيقى في دمشق.

