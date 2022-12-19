رانيا يوسف… بشترى ملابس رخيصه علشان القالب غالب.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت الفنانة رانيا يوسف، أمس، ضيفة ببرنامج “صدى الملاعب” عبر قناة mbc، في صحبة الإعلامي مصطفى الأغا، وقالت العديد من التصريحات حول حياتها الشخصية، والتي نرصدها في السطور التالية.

قالت رانيا يوسف خلال فقرة ماذا لو؟، في برنامج “صدى الملاعب”، عند سؤالها حول ماذل لو عاد بها الزمن؟، لتجيب قائلة: “طبعا متجوزش تاني ولا تالت مرة، يعني أتجوز مرة واحدة بس اللي هي الأولانية ومتجوزش تاني ولا تالت، طليقي السابق احنا أصحاب، الجواز في حد ذاته كان صعب مع ظروف حياتي، ألغي آخر زواجين لكن احتفظ بصداقته، وكمان أحوش شوية فلوس”.

وأضافت رانيا يوسف خلال الحلقة أيضًا، عن علاقتها بالأموال ومدى قدرتها على صرفها، قائلة :” أنا مش صريفة أوي في اللبس ومش دائما بدور على الماركات إلا لو في المناسبات وكتير أختار لبس رخيص عشان عجبني لأني ماشية بمنطق القالب غالب ودي ثقة بالنفس وشغالة على نفسي بالجيم”.

وأشارت رانيا يوسف خلال الحلقة إلى أنها تتمنى العمل مع الفنان أحمد حلمي وذلك لحبها للمشاركة في الأعمال الكوميدية.

وعلى جانب آخر، شارك رانيا يوسف في فيلم “التاروت”، الذي انتهت من تصويره مؤخرًا، وتنتظر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة، حيث يضم العمل عدد كبير من نجوم الفن.