الراقصه صافيناز… تثير الجدل بسبب تصريحها بتعرضها للتحرش .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الراقصة الأرمنية صوفينار، جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها الغريبة عن تعرّضها للتحرّش، مؤكدة أنها لا تتعرض للتحرّش من الرجال، وإنما من السيدات، وبكثرة في السنوات الأخيرة.

وقالت صوفينار في تصريحات صحافية: “ما شفتش في حياتي تحرش من رجالة لكن شفت من ستات كتير”، وأضافت: “وإحنا ستات زي بعضينا إيه المشكلة يعني؟”.

وأكدت صوفينار أن لا أحد يجرؤ على التحرش بها في حفلاتها، قائلةً: “بدخل شغلي معايا غارد شخصي، وحد شاطر وبروفيشنال، وبيشتغل بفرقتي حوالي 25 فرد وكلهم رجالة، كل دول واقفين في ضهري، ماحدش يقدر يفكّر يقرّب منّي”.

وأردفت: “أنا الحمد لله جمهوري ناس نضيفة جداً 90% منهم محترمين، وبيحترموني وبيحبوني وعمري ما حصل إن حد عاوز يتحرش بيا أو حد مسكني من جسمي، وأنا بتكلم مع جمهوري وبقول لهم كلنا هنتفرج وكلكم فوق دماغي، اتفرجوا بس، وبعرف أعمل كونترول في الأفراح والحفلات حتى لو فيه منهم مش محترم بيحترم نفسه، لأن ليا طريقة كده على المسرح”.

واختتمت صوفيناز بالقول: “رقصي مافيهوش إغراء، ولو قارنّا بين راقصات زمان ودلوقتي هنلاقي زمان كان فيه إغراء أكتر والراقصات كانوا بيلبسوا بدل من غير شورتات، إحنا على الأقل بنلبس شورت”.